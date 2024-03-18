Ahlat\'ta Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü programı düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Sabah saatlerinde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Ahlat Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle devam etti. Ardından Ergezen Ortaokulu ile Yunus Ensari İlköğretim Okulu tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yunus Ensari Ortaokulu öğretmenlerinden Uğur Altaş yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından mehter gösterisi, koro, oratoryo gösterileri ve şiirler okunarak, Çanakkale Zaferi ve şehitlerle ilgili hazırlanan sinevizyon izletildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte program sona erdi. Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Behzat Gülsar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS