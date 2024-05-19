Ahlat'ta 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Ahlat'ta 19 Mayıs coşkusu

Ahlat\'ta 19 Mayıs coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gençlik yürüyüşü, gösteriler ve ödül töreniyle renklenen kutlama programına Ahlat Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili ve öğrenciler katıldı.

19.05.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Program, sabah saatlerinde ilçenin Yukarı Çarşısından başlayarak kapalı spor salonuna kadar süren gençlik yürüyüşüyle başladı. Dev bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen gençler, daha sonra kutlama alanına geldi. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Voleybol ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı program, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kutlama programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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