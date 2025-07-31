Ahlat'ta 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Ahlat\'ta 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
31.07.2025 01:09  Güncelleme: 01:12
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için icazet programı düzenlendi. Program, Kur'an tilavetiyle başladı ve protokol üyeleri tarafından öğrenciler tebrik edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci için icazet programı gerçekleştirildi.

Abdurrahman Gazi Türbesi önünde gerçekleşen programa çok sayıda davetli katıldı.

Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan 73 erkek öğrenci ile Amine Hatun Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan 10 kız öğrenci, hafızlık eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

İcazet programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından öğrencilerin takdimi gerçekleştirildi. Programa katılan protokol üyeleri tek tek konuşma yaparak hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeryüzünü hafızların süslediğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve dahi hükümlerini yaşamak, yaşayabilmek elbette ki bütün Müslümanların dileği. Ama bunun çağımızda ya da insanoğlunun fıtratında belki imtihanın gereği olarak zorlukları da var. İşte bazı aileler ve bazı gençlerimiz hem kız çocuklarımız var hem delikanlılar var. Bu kutsal görevi belki hepimizin adına bir farz-ı kifaye olarak üstlenmişler ve Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme gibi zor meşakkatli ama bir o kadar da mukaddes bir vazifeyi icra etmişler. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Hani hep söylenir ya hafızlarla ilgili gökyüzünün nasıl yıldızlar süslerse yeryüzünü de hafızlar sürer. Hafızlık önemli bir iddiadır. Ömür boyu taşınacak onur ve şereftir. Mevla'm bu 83 hafızımıza da bu şerefli vazifeyi bir hakkın yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. Onların yaktığı meşale, onların tuttuğu aydınlık ışık inşallah bütün toplumumuza, milletimize, dünyaya her daim yol gösterecektir. Biz hafızlarımızı toplum olarak, millet olarak çok ayrı bir yerde tutarız sevgili gençler. Bir insan hafız olduğunu söylediği zaman ya da bildiğimiz zaman onu öncelikle kalbimizin, gönlümüzün en derin köşesinde açtığımız yere koyarız. Ona itimat ederiz, ona güveniriz, ondan bir şeyler öğrenmek için gayret sarf ederiz. Sizler de bu onuru yaşayarak inşallah milletimize, toplumumuza, bütün İslam alemine çok faydalı vazifeler göreceksiniz, icra edeceksiniz. Ben bu zor ama kutlu yolda sizleri yetiştiren hocalarımız başta olmak üzere çok değerli ailelerimize, anne babalarınıza, kardeşlerinize, akrabalarınıza dediğim gibi hocalarımıza ve elbette bu zor ama güzel vazifeyi yüce eden siz bizzat hafız kardeşlerimize, çocuklarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan'da, "Şu anda Ahlat Müftülüğümüze bağlı Amine Hatun Kur'an kursumuzdan 10 hafizemizin ve Abdurrahman Gazi Kur'an kursumuzdan 73 hafızımızın mezuniyet ve icazet törenlerine şahitlik ediyoruz. Burada bulunmaktan gerçekten çok gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise, "Tabii Kur'an hayatımıza bir rehberdir, şifa kaynağıdır. Bizim için Kur'an'ı öğrenmek bir Müslüman olarak en ulvi vazifedir, en şerefli görevdir. Ben kıymetli öğrencilerimizi her şeyden önce tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim burada bulunan hafızlarımızın bizlere önderlik etmesini, alimlik etmesini, ilmini rehber olarak, ışık olarak tutmasını vesile kılar diyorum. Her birisini tek tek ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'de "Hafızlığın bir görevi de bizler yanlış yaptığımız zamanlarda, gaflete düştüğümüz anlarda onlar kendilerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi görev bilip gelip bizleri uyarmaları, bizleri bu noktada dürtmelidir. Dolayısıyla bir görevi de ben eklemiş olayım diyorum. Bu programın gerçekleşmesine vesile olan başta hafız hocalarımızın ellerinden öpüyorum. Desteklerinden dolayı herkese saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Müftü Koçak "İcazet merasimimiz tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, bugün Anadolu'nun İslam'a açılmasında ev sahipliği yapan kadim ülkemiz Bitlis'imizde yaklaşık 2 yıl boyunca kendilerini Kur'an'a vakfederek, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar ezberleyerek, hafız olan hafızlarımızın icazet merasimini idrak ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Hafız Doğukan Yeğin tarafından Kur'an tilaveti yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından hafız öğrencilere icazet belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

İcazet törenine Bitlis il ve ilçe müftülerinin yanı sıra Iğdır Müftüsü Zahit Demirel, Bingöl Müftüsü Orhan İmamoğlu, Muş Müftüsü İbrahim Yavuz, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, katılımcıların duaları ve tebrikleri ile sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

bitlis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahlat'ta 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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