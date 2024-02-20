Ahlat\'ta çiftçilere IPARD projeleri hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü ve Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere yönelik IPARD projeleri hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği tarafından kırsal alanlarda kalkınmayı desteklemek amacıyla geliştirilen IPARD projesi hakkında çiftçiler bilgilendirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, burada üreten, emeğini ortaya bırakanın yanında olan IPARD ve TKDK'nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Bingöl, gerçekten verimli olan, üretime katkısı olan projelerin her zaman karşılığını ve desteğini bulduğunu belirterek, "Sizlerin de emeklerini zayi etmeyecek şekilde başta tabi ki sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde ilçemizde tarımın ilerlemesi için elimizden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceğiz. O kadar şanslıyız ki çok değerli bir coğrafyada, tarihin ve kültürün içinde yaşıyoruz ama daha da şanslı olduğumuz bir nokta var. Bölgenin en verimli, en kıymetli topraklarında ve ovalarında yaşıyoruz. Bu ovalarda sizin gibi değerli çiftçilerle buluşunca ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Üretim değerlerimiz herhalde ildeki en yüksek rakamları gösteriyor. Bunda sizlerin emeği, il, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin emeği oldukça fazla. Bizlerde bu sürecin başından sonuna kadar elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız. Doğru projeleri doğru kişilerle buluşturup, doğru finansmanla destekleyip bu üretimin daha da yukarı çıkmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Buradaki projelerle ilgili sunum yapılacak. TKDK ve İPARD'ın Bitlis'te açılmasından dolayı başta Bitlis Tarım ve Orman Müdürlümüze, Ahlat Ziraat Odası Başkanımıza, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ile emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından TKDK uzmanları tarafından TKDK ve Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD programı kapsamında desteklenecek sektörler ile yararlanma şartları hakkında sunum yapıldı. Ayrıca TKDK ve IPARD programı hakkında bilgiler verilerek, IPARD programında desteklenen sektörler ve destek limitleri, kimlerin başvuru yapabilecekleri, katılım için şartlar ve uygunlukları, destek verilen ve verilemeyen harcamalar ile proje süreçleri hakkında güncel örneklerle detaylı açıklama yapıldı. Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Toplantıya Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, bazı kurum amirleri ve çiftçiler katıldı. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Ahlat'ta çiftçilere IPARD projeleri hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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