Ahlat'ta Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Ahlat\'ta Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Ahlat Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve birçok kişi katıldı.

16.05.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" münasebetiyle engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Ahlat Kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüş Ahlat Belediyesi önüne kadar sürdü. Yürüyüşe katılanlar, Ergezen Ortaokulu Minik Mehteran Takımı eşliğinde 'Engelleri Birlikte Aşalım', 'Candan Bir Dokunuş', 'Eğitim Sevgiyle Başlar' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek engellilere destek oldu. Yürüyüş sonunda Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Farkındalık yürüyüşüne Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, bazı kurum amirleri, ilçedeki özel rehabilitasyon okulları, vatandaşlar ve engelliler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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