Ahlat\'ta İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, Vakıfbank İlkokulu ve Ertuğrulgazi Ortaokulu tarafından hazırlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterimi yapıldı. Ardından program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, bayrak gösterisi ve oratoryo gösterileriyle devam etti.

Düzenlenen program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Tahsin Gülsar, Ahlat Garnizon Komutan Vekili Yarbay İlker Kaya, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Feride Bingöl, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS