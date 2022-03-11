Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika
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Ahlat'ta kar yağışı

11.03.2022 16:50

Ahlat'ta kar yağışı Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ahlat'ta kar yağışı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köyden 19'unun yolu ulaşıma kapandı. İlçede bahar havası yaşanırken etkili olan mart karının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolundan 19'unun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Esnaf Cüneyt Yasamanlı, baharı beklerken kar yağışının şaşkınlık oluşturduğunu belirterek, "Mart ayında olmamıza rağmen 2 gündür aralıksız kar yağışı devam ediyor. 'Mart bacadan baktırır kazma kürek yaktırır' diye bir laf vardır, gerçekten de öyle oldu. 2 gündür sürekli kar yağıyor. Bahar mevsimi yaklaştı, burada yeşillikler olacak derken bembeyaz oldu her yer" dedi.

Ahlat'ta kar yağışı
Ahlat'ta kar yağışı
Ahlat'ta kar yağışı

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Hisarcık, Bitlis, Ahlat, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika


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