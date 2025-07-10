Ahmet Güney'den Orman Yangınlarına Fidan Desteği - Son Dakika
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Yerel

Ahmet Güney'den Orman Yangınlarına Fidan Desteği

Ahmet Güney\'den Orman Yangınlarına Fidan Desteği
10.07.2025 12:13
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Hatay'da Sarraf Ahmet Güney, yangın sonrası 2 bin çam fidanı dağıtacak, hatıra ormanı kurmayı planlıyor.

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, 'Herkesin bir ağacın olsun' sözüyle şubelerine gelen müşterilerine, altın alsın veya almasın birer çam fidanı vererek toplam 2 bin çam fidanı dağıtacak.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yaklaşık 36 saat sonra söndürülmüştü. Bu yangından birkaç gün sonra Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ise 26 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Kentte bulunan ormanlık alanın büyük bir kısmı yangınlarda zarar gördü. Orman yangınları nedeniyle üzgün hisseden Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, Orman Müdürlüğü'nden bir alan tahsis edip hatıra ormanı kurmak istiyor. Kuyumcu şubelerine ister altın alsın veya almasın gelen müşterilerine birer çam fidanı vereceklerini ifade eden Sarraf Ahmet Güney, herkesin bir ağacın olsun diye şubelerinde gelen müşterilerine toplam 2 bin çam fidanı dağıtılacak.

"Güneyler firması olarak bir hatıra ormanı tesis etmeyi ve bu şekilde yanan ormanlarımızın bir nebze de olsa yürekleri su serpmeyi planlıyoruz""

Kentteki orman yangınları nedeniyle Güneyler Kuyumculuk firması olarak hatıra ormanı kurmak isteyen Sarraf Ahmet Güney, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınları için öncelikle hepimize geçmiş olsun. Gerçekten yüreğimiz dağlanıyor ve ciğerimiz yanıyor. Orman yangınlarının bizim ticaretimizle değil ama sosyal kültürel değerlerimizle, yakından alakası var. Bizler de bu yangınları, çıkartanları protesto ediyoruz ve böylesi yangın olmamasını temenni ediyoruz. Güneyler Kuyumculuk firması olarak biz bu yanan yangınların yerini belki ikame edemeyiz fakat mevcut şartlarda firma olarak bizim şubelerimize giren herkese bir fidan verip katkı da sağlamayı düşünüyoruz. Bu şekilde katkı sağlayıp yanan ormanların yerini tekrar yeşertmeye çalışacağız. Bu bağlamda Orman Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmede bir ricamız oldu. Güneyler firmamız olarak bu orman yangınlarından önceden olan bu projemizi orman yangınları nedeniyle biraz daha hızlandırma kararı aldık. Burada yanan ormanlar değil, yüreklerdir. Dolayısıyla orman arazilerinde boşluk olan yerlerde, Orman Müdürlüğü'nden bize yer tahsis etmesini ve hatıra ormanı yapmayı firmamız olarak kararlaştırdık. Uygun bir zamanda hem çalışan arkadaş hem de bizi tanıyan, bilen, bizimle beraber hareket etmek isteyen yeşil hayranı ve yeşil düşkünü insanlarla uygun bir zamanda bir hafta sonuna denk getirmeyi düşünüyoruz. Güneyler firması olarak bir hatıra ormanı tesis etmeyi ve bu şekilde yanan ormanlarımızın bir nebze de olsa yürekleri su serpmeyi planlıyoruz" dedi.

" İskenderun, Gülderen ve Antakya'da bulunan çarşıda olmak üzere tüm noktalarda toplamda 2 bin çam ağacı fidanı gelen misafirlerimize veriyoruz"

Kuyumcu şubelerine ister altın alsın veya almasın gelen her misafire birer çam fidanı verdiklerini söyleyen Sarraf Ahmet Güney, "Şu anda şubelerimiz; İskenderun, Gülderen ve Antakya'da bulunan çarşıda olmak üzere tüm noktalarda toplamda 2 bin çam ağacı fidanı gelen misafirlerimize veriyoruz. Ticaret yapsın veya yapmasın önemli değil. Bunu ticari bir kaygı olarak görmüyoruz ama sosyal sorumluluk kapsamında her bir gelen dostumuz bahçesine veya herhangi bir dostunun bahçesine ekebilir. Binada oturabilir veya evinde yapamayabilir ama uygun gördüğü yere 2 bin fidanı biz tekrar yeşertip büyütmeyi ona sahiplenmesini arzu ediyoruz. Bunda da çıkış noktamız aslında; Ben yıllar öncesinde ilkokul öğrencisiyken, öğretmenlerimizin yapmış olduğu böylesi bir kampanyada ilkokulumdaki küçük bir ağacı ekmiştim. Oradan mezun oldum. Deprem sonrası da gördüğüm o ağacımın yerinde durması beni mutlu etti. Dolayısıyla benim o ağaca olan sahiplenme duygumdan yola çıkarak böylesi bir projeyi gündeme getirip herkesin bir ağacı olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ormanlarımızın ve ciğerlerimizin yandığı bir günde, çok güzel bir etkinlikle karşılaştım ve Güneyler Kuyumuculuk ailesini tebrik ediyorum"

Güneyler Kuyumculuk şubesinde aldığı çam fidanını çiftliğine ekecek olan müşteri Doğan Gürlen, "Buralarda bir işim vardı. Ormanlarımızın ve ciğerlerimizin yandığı bir günde, çok güzel bir etkinlikle karşılaştım. Güneyler Kuyumculuk ailesini tebrik ediyorum. Bende bu fidanı çiftliğimin en güzel yerine dikeceğim. Bütün memleketimiz yanan ormanların kat kat fazlasının yeşerdiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Güney'den Orman Yangınlarına Fidan Desteği - Son Dakika

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