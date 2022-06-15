Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türklere uyguladığı vize rejimine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türklere uyguladığı vize rejimine tepki

15.06.2022 12:36
Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türklere uyguladığı vize rejimine tepki

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrail'in, ilişkilerin düzeltilmesine rağmen Türk vatandaşları ve iş gücünün ülkeye girişine izin vermemesi son derece üzücü bir durumdur.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " İsrail'in, ilişkilerin düzeltilmesine rağmen Türk vatandaşları ve iş gücünün ülkeye girişine izin vermemesi son derece üzücü bir durumdur. İki tarafın iyi niyetine aykırı ortaya çıkan bu durum Türk şirketlerin ağır kayıplara uğramasına sebep olmaktadır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türk şirketlerinin İsrail'de yaşadığı sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'le düzelen ilişkilere rağmen sıkıntıların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "İsrail otoritelerinden alınan bilgiye göre; İsrail Dışişleri Bakanlığında başlatılan bir grev gerekçe gösterilse de uygulamada bu durumun doğru olmadığı kendileri tarafından da bilinmektedir. Son 6 ayda bütün dünya ülkeleri için vize uygulamasını sorunsuz yapılırken sadece Türkiye'ye karşı yapılan bu uygulama Türklere karşı uygulanan bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Bir inşaat şirketi yüklendiği projeleri zamanın da teslim etmekle yükümlü ve cezai uygulamalara imza atmış sözleşmelere sahiptir. Altı ay işçi ve mühendislerini projelere yerleştiremeyen bir Türk şirketi bu durumun nasıl kalkabilir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin üst seviyede düzeltilmesinin bölgenin iki değerli ülkesi için önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bizler de bu ilişkileri her zaman olumlu yönde destekliyoruz. Fakat ülkemiz özelinde İsrail tarafından yapılan bu uygulamayı da kabul etmemiz mümkün değildir. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde bu konuları da gündeme getirdiği halde hala şirketlerimizin sıkıntısı devam etmektedir. İsrail hükümetinden ve Dışişleri Bakanlığından acilen bu mağduriyeti ortadan kaldırmasını beklemekteyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail: Üç ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temaslarımız sürüyor İsrail: Üç ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temaslarımız sürüyor Türkiye Musevileri Hahambaşı'ndan İsraillilere: 'Telaşa kapılmadan gelip (Türkiye'nin) tadını çıkarın' Türkiye Musevileri Hahambaşı'ndan İsraillilere: 'Telaşa kapılmadan gelip (Türkiye'nin) tadını çıkarın'
Kaynak: İHA

Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türklere uyguladığı vize rejimine tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türklere uyguladığı vize rejimine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement