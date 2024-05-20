Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndan Filistin'e destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndan Filistin'e destek

Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur\'an Kursu\'ndan Filistin\'e destek

Yakutiye İlçe müftülüğüne bağlı Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde 'Nehirden Denize Özgür Filistin' konulu kapanış programı düzenlendi. Programda çocuklarımızın önemi vurgulandı ve Filistin'e destek mesajları verildi.

20.05.2024 17:25  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye İlçe müftülüğüne bağlı Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde "Nehirden Denize Özgür Filistin" konulu kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Selim Şahin tarafından yapılan açış konuşmasından sonra 4-6 yaş kuran kurslarının önemini anlatan İl Müftüsü Rüstem Can "Bu çocuklarımız bizim aydınlığımız olacaklar" dedi.

Miniklerimiz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mehteran Gösterisi, Şiir Dinletisi, Filistin gösterisi, Değerlerle 40 Hadis, Değerler Eğitimi Rondu ve Gazze'de şehit düşenler için miniklerin süreler ve dualar okuması ile son buldu.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karasu, İl Müftüsü Rüstem Can, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Hanefi İspirli, İlçe müftüsü Selim Şahin, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kapanıştan önce kısa bir teşekkür konuşması yapan İlçe Müftüsü Selim Şahin kurs hocalarına, emeği geçenlere ve programın koordinatörü Kadriye Bilici'ye teşekkür etti.

Protokol ve davetlilerin duygusal anlar yaşadığı, gözlerin yaşardığı program belge ve plaket takdimiyde son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İbrahim Erkal, Ahmet Yesevi, Yakutiye, Filistin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndan Filistin'e destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndan Filistin'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement