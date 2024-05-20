Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur\'an Kursu\'ndan Filistin\'e destek

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Yakutiye İlçe müftülüğüne bağlı Hoca Ahmet Yesevi 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde "Nehirden Denize Özgür Filistin" konulu kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Selim Şahin tarafından yapılan açış konuşmasından sonra 4-6 yaş kuran kurslarının önemini anlatan İl Müftüsü Rüstem Can "Bu çocuklarımız bizim aydınlığımız olacaklar" dedi.

Miniklerimiz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mehteran Gösterisi, Şiir Dinletisi, Filistin gösterisi, Değerlerle 40 Hadis, Değerler Eğitimi Rondu ve Gazze'de şehit düşenler için miniklerin süreler ve dualar okuması ile son buldu.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karasu, İl Müftüsü Rüstem Can, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Hanefi İspirli, İlçe müftüsü Selim Şahin, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kapanıştan önce kısa bir teşekkür konuşması yapan İlçe Müftüsü Selim Şahin kurs hocalarına, emeği geçenlere ve programın koordinatörü Kadriye Bilici'ye teşekkür etti.

Protokol ve davetlilerin duygusal anlar yaşadığı, gözlerin yaşardığı program belge ve plaket takdimiyde son buldu. - ERZURUM