Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
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Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor

17.06.2022 09:54

Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor Ahşap yakma kursuna katılan kadınlar ahşabı dantel gibi işliyor Bitlis'in Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan ahşap yakma kursuna katılanlar, ahşabı dağlayıp dantel gibi işleyerek sanata dönüştürüyor.

Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor

Ahşap yakma kursuna katılan kadınlar ahşabı dantel gibi işliyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan ahşap yakma kursuna katılanlar, ahşabı dağlayıp dantel gibi işleyerek sanata dönüştürüyor. Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ahşap yakma kursunda yapılan eserler göz kamaştırıyor. Halk Eğitimi Merkezi'nde en çok ilgi gören kurslarından biri olan ahşap yakma kursunda 10 kursiyer, resim öğretmeni İpek Demir'in eşliğinde ahşabı yakma makinesinin ucuna takılan havya kalemle nakış nakış işlemeyi öğreniyorlar. Bilgisayar sınıfında oluşturulan atölyenin dört bir yanı, kimi tamamlanmayı bekleyen, kimi de çerçevelenip sergilenmeyi bekleyen sabırla işlenmiş tablolarla doldu. Kursiyerler, manzara ve portre ve yöre kültürünü yansıtan eserlerin tablosunu yaptı

Resim öğretmeni İpek Demir, ahşap yapma sanatının, gönülden aşık olmayla yapılabildiğini söyledi. Hemen her kesimden kursiyerlere ahşap yakma sanatını öğretmeye çalıştığını belirten Demir, "Ahşap ve havyanın yardımıyla yapılıyor. Burada ev hanımından öğretmen, hemşiresinden öğrencisine kadar her kesimden kursiyerimiz var. Genelde manzara, yöremizin doğasını yansıtan tarihi çalışmalar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yöresel motifleri daha çok çalışıyoruz. Aynı zamanda yakarak hat yapıyoruz" dedi.

Kursiyerlerin dağlanan ahşabın kokusu eşliğinde sabırla çalışıp bir eser ortaya çıkardığını belirten Demir, "Bu sanat, metal bir havya ile ahşabın yakılması ve sonrasında da sabırla tıpkı bir dantel işler gibi motif motif işlenmesine dayanıyor. Ahşap yakma sanatı kısaca bir resmin ahşaba transfer edilerek tonlanması süslenmesi işinin genel adıdır. Ahşap yakma için desen karbon kağıdı ile ahşaba transfer edilerek desen geçirilir. Sonra geçirilen desenin tonlaması ahşap yakma makinesi ile yapılır. Makine seçimi de önemlidir. Çok sabır isteyen bir sanat. Havayı tıpkı bir kalem gibi kullanmanız gerekir. Ahşap yakma sanatı için siyah-beyaz resim tekniğinin farklı bir uygulaması da denilebilir. Bu sanatta kağıt yerine ahşap tuval; kurşun kalem yerine de olarak da bazen ince tel uçlu, bazen gölgelendirme, tonlama işlemi için de kalın uçlu bir havya kullanıyoruz. Ahşap yakmada asıl olan ve dikkat isteyen nokta ise gölgelendirmedir" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden öğretmen Fatma Rümeysa Tanyeri ise, "Günün yorgunluğunu atmak kendimi geliştirmek için çok keyif alarak bu kursa katıldım ve herkese tavsiye ederim" dedi.

Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor
Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor
Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor
Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, İpek Demir, Adilcevaz, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahşaplar kadınların ellerinde sanata dönüşüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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