Üye Girişi
AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi - Son Dakika

AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi

19.02.2022 12:46
AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Küresel Kadınlar Kahvaltısı-2022 (IUPAC-Global Women's Breakfast-2022) etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Küresel Kadınlar Kahvaltısı-2022 (IUPAC-Global Women's Breakfast-2022) etkinliği gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler "Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" ile bağlantılı olarak her yıl Şubat ayında gerçekleşen ve bu yılki teması "Bilimde Çeşitliliği Güçlendirmek" olan Küresel Kadınlar Kahvaltısı-2022 (IUPAC-Global Women's Breakfast-2022) etkinliği, AİÇÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Onursal başkanlığını AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un yaptığı etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek ve Prof. Dr. Faruk Kaya, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arzu Beşikçi ve akademisyenler katıldı.

Etkinliğe online olarak katılan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bilimde cinsiyet eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan etkinlikle kadın ve erkeklerden oluşan aktif bir ağın pekişeceğini, bunun da bilimsel çalışmalarda fikir ve stratejilerin etkin bir şekilde paylaşılması için yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte toplulukların oluşumunu kolaylaştıracağını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, "Gerek ülkemizde gerekse üniversitemizde kadın akademisyen sayılarının hızlı bir artış göstermesi memnun verici düzeydedir. Ayrıca son yıllarda üniversiteli olan gençlerimizin yarıdan fazlasının bayan kardeşlerimizin oluşturmasını da çok önemsediğimi vurgulamak istiyorum" dedi. - AĞRI

AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi
AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi
AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500
AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor

Birleşmiş Milletler, Araştırma, Rektör, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:45 Lama gibi hırsız! Kamerayı fark edince tükürdü
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:24 Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: AİÇÜ'de Global Women's Breakfas etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement