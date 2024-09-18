AİÇÜ\'de Yeni Bilgisayar Laboratuvarı Açıldı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yeni bir Bilgisayar Laboratuvarı açıldı.

Fen Edebiyat Fakültesindeki Bilgisayar Laboratuvarının açılışına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanı, akademik ve idari personel katıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, bilgisayar kullanımının hem eğitim hem de mesleki yaşamda önemli bir rol oynadığını belirterek, bilgisayar laboratuvarlarının, öğrencilere modern bilgi teknolojilerini kullanma ve öğrenme fırsatı sunmanın yanı sıra programlama, yazılım geliştirme, ağ yönetimi ve diğer bilişim konularında pratik deneyim sağladığını söyledi.

Bilgisayar laboratuvarlarının, eğitimden araştırmaya, kişisel gelişimden endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kritik bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ'nün hızla büyüyen ve en kalabalık öğrenci sayısına sahip olan fakültesinde mevcut bilgisayar laboratuvarlarına ilave olarak açılışı gerçekleştirilen yeni Bilgisayar Laboratuvarının akademik personel ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Karabulut, laboratuvarın açılmasında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AĞRI