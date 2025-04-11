AİÇÜ\'de yeni dönem: Gülçin rektörlük görevine başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'tan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ile AİÇÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin, devir teslim töreninde görevi Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'tan devraldı. Törende, üniversitenin alt yapısının güçlü olduğunu belirten Prof. Dr. Gülçin, AİÇÜ'yü daha da ileriye taşımak için tüm akademik ve idari kadro ile birlikte çalışacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Karabulut ise görevi devrederken, yeni rektöre başarılar dileyerek, AİÇÜ'yü dünya üniversiteleri arasında daha üst sıralara taşımak için gösterdikleri çabayı vurguladı. - AĞRI