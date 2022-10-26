Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü - Son Dakika
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Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü

26.10.2022 11:31
Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü

Apartman yönetimi kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacını söktü. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararın yasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Kat maliklerinden aidatları tahsil edemeyen site yönetimi genel kurulda ilginç bir karar aldı. Aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı.

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Kararın yasalara aykırı olduğunu öne süren bir site sakini 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun 'iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine' ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Site yönetimi mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi: "Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü - Son Dakika

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