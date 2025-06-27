Aile Fuarı ve Doğum Yardımları - Son Dakika
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Aile Fuarı ve Doğum Yardımları

Aile Fuarı ve Doğum Yardımları
27.06.2025 14:26
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Bakan Göktaş, 220 bin anneye doğum yardımı yapıldığını ve Aile Fuarı'nın açılışını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün 220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde 'Aile ve İyilik' temasıyla 'Uluslararası Aile Fuarı'nın açılış töreni Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. 27-29 Haziran tarihleri arasında sürecek olan fuarın açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmaları ile tören başladı.

"220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz"

Üç gün sürecek olan fuarda alanında uzaman katılımcıların ağırlanacağı ve her birinin de kendi alanındaki birikimiyle aile olmanın değerini hatırlatacağını belirten Bakan Göktaş, "Tüm bu gayretlerimizin altında yatan temel sebep ise bugün aile kurumunun ciddi bir tehlike ve tehditle karşı karşıya kalmasıdır. Artık bireyselliğin ön plana çıktığı, sınırsız özgürlüğün yüceltildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu bakış açısı aileyi toplumsal hayatın merkezinden çekip sadece kişisel bir tercihe indirgemeye başladı. Gün geçtikçe dayanışmanın yerine yalnızlık, bağlılığın yerine geçicilik, sorumluluğun yerine ise sınırsız seçenekler yer alıyor. Cinsiyetsizleştirme gibi küresel ideolojik akımlar hızla yaygınlaşıyor. Dijitalleşme, yüz yüze iletişimi azaltarak aile içi ilişkileri olumsuz etkiliyor. Aile yılında vatandaşlarımıza verdiğimiz önemli desteklerden biri doğum yardımları oldu. Bugün 220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Aileyi güçlendirmek sadece bir iç mesele olarak değil. Uluslararası boyutta da bir iş birliği alanı olarak el aldık" şeklinde konuştu.

"500'ün üzerinde Aile ve Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerimiz bulunmaktadır"

Huzurlu ve güvenli yarınlara, aile kurumunun sağlam bir temel üzere inşa ve ihya edilmesiyle ulaşılacağını vurgulayan Başkan Erbaş, "Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aile kurumu ile ilgili sorumluluğumuzun farkındayız. Aileye dair çalışmalarımızı yurt içinde ve yurt dışında giderek artan bir ivme ile gerçekleştiriyoruz. Merkez teşkilatımızda sadece aileye yönelik hizmet ve faaliyet gerçekleştiren bir daire başkanlığımız var. Ülkemiz genelinde 500'ün üzerinde Aile ve Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerimiz bulunmaktadır. Bu büro ve merkezlerde toplam 5 bine yakın din görevlimiz vazife yapmaktadır. Dinimizin bizden istediği, merhamete, şefkate, muhabbete ve meveddete dayalı aile yapısının korunması için çalışmalarımızı her geçen gün daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Aile konusunda faaliyet gösteren 40 civarında ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz "Aile ve İyilik" temalı "Uluslararası Aile Fuarı", aileyi tehdit eden güncel sorunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair arayışın bir tezahürüdür" diye konuştu.

Tören sonunda ise, müzikal gösterilerin ardından 'Vakıf İnsan Yarışması' yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi. Aynı zamanda Bakan Göktaş ile Başkan Erbaş çekiliş yolu ile katılım sağlayan çiftler arasından 3 ayrı çifte umre hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Etkinlik, Politika, İyilik, ankara, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Fuarı ve Doğum Yardımları - Son Dakika

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