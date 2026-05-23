Aile Haftası'nda Seminer Düzenlendi
Aile Haftası'nda Seminer Düzenlendi

23.05.2026 12:34
Sinop'un Ayancık ilçesinde çocuklara yönelik aile bağları ve vefa konularında seminer yapıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, "Aile Haftası" münasebetiyle çocuklara yönelik anlamlı bir seminer programı düzenlendi. Ayancık İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, minik öğrencilere aile bağları ve vefa duygusunun önemi anlatıldı.

Çayiçi Mahallesi 7-10 Yaş Kur'an Kursu'nda Kurs Öğreticisi Uğur Demirci'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan İlçe Vaizi Ali Kayış, çocukların dünyasına hitap eden, farkındalık oluşturan değerli bir sunuma imza attı. Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda; aile içi iletişim, anne-baba hakkı, çocukların evdeki sorumlulukları ile büyüklere hürmet ve merhamet konuları görsel ve etkili bir dille anlatıldı. Programda çocuklara hitap eden İlçe Vaizi Ali Kayış, aile büyüklerinin hayatımızdaki yerine dikkat çekerek, onların birer rahmet ve bereket vesilesi olduğunu vurguladı. Değerler eğitiminin ve köklü aile bağlarının öneminin ön plana çıkarıldığı etkinlik, çocukların dünyasında farkındalık oluşturdu.

Program, yapılan bilgilendirme sunumunun ardından minik öğrencilere yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Eğitim, Sinop, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
