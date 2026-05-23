Aile Haftası\'nda Seminer Düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, "Aile Haftası" münasebetiyle çocuklara yönelik anlamlı bir seminer programı düzenlendi. Ayancık İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, minik öğrencilere aile bağları ve vefa duygusunun önemi anlatıldı.

Çayiçi Mahallesi 7-10 Yaş Kur'an Kursu'nda Kurs Öğreticisi Uğur Demirci'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan İlçe Vaizi Ali Kayış, çocukların dünyasına hitap eden, farkındalık oluşturan değerli bir sunuma imza attı. Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda; aile içi iletişim, anne-baba hakkı, çocukların evdeki sorumlulukları ile büyüklere hürmet ve merhamet konuları görsel ve etkili bir dille anlatıldı. Programda çocuklara hitap eden İlçe Vaizi Ali Kayış, aile büyüklerinin hayatımızdaki yerine dikkat çekerek, onların birer rahmet ve bereket vesilesi olduğunu vurguladı. Değerler eğitiminin ve köklü aile bağlarının öneminin ön plana çıkarıldığı etkinlik, çocukların dünyasında farkındalık oluşturdu.

Program, yapılan bilgilendirme sunumunun ardından minik öğrencilere yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi. - SİNOP