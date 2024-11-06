Aile Hekimleri Yönetmeliğe Karşı İş Bıraktı - Son Dakika
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Aile Hekimleri Yönetmeliğe Karşı İş Bıraktı

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Osmaniye'de aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto ederek 3 gün iş bırakma eylemi yaptı.

06.11.2024 10:21
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(OSMANİYE) - Osmaniye'de aile hekimleri, yeni Aile Hekimleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı 3günlük iş bırakma eylemi kapsamında açıklama yaptı. Osmaniye Aile Hekimleri Derneği Başkan Vekili Kadir Yıldırım, "Sanılmasın ki bu yönetmelik sadece aile hekimlerini etkiliyor. Bu yönetmelik 85 milyon vatandaşımızı etkiliyor" dedi.

Osmaniye  Aile Hekimleri Derneği, yeni yönetmeliği karşı başlatılan iş bırakma eylemi kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamaya Osmaniye Aile Hekimleri Derneği, DEV Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF),  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) katıldı.

Sendikalar adına açıklama yapan Osmaniye Aile Hekimleri Derneği Başkan Vekili Kadir Yıldırım, şunları söyledi:

"Sanılmasın ki bu yönetmelik sadece aile hekimlerini etkiliyor. Bu yönetmelik 85 milyon vatandaşımızı etkiliyor. Bakanlık her yerde güzellemelerle yönetmeliğin iyi olduğuna dair açıklamalar yaparak halkımızı kandırıyor. Yönetmelikte dayatılan 6 ayda bir zorunlu hasta takibi, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bilim dışı bir uygulamadır. Aile sağlığı merkezlerine yapılan zorunlu hasta çağrıları, asıl takip etmemiz gereken bebek, çocuk, gebe ve yaşlılarımız için olan koruyucu sağlık hizmetlerini aksatacaktır. Sağlıklı bir bireyin 6 ayda bir doktor ziyaretine zorlanması, kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açacaktır. Sadece sağlık harcamalarını değil; sağlıklı çalışan hastalarımız işe gidemediği için ülke geneli iş gücü kaybına da neden olacaktır.

Yeni yönetmelik, hekimlerin bilimsel ve özgür meslek anlayışını hiçe saymaktadır. Hastanın sağlık durumunu, formüller ve hesaplamalarla belirlemeye çalışmak, hekimlerin hastaya özel tedavi uygulamasını engelleyecektir. Bu tür formülsel kısıtlamalar konulması mesleki onurumuza yapılan bir saldırıdır. Hastaya ihtiyacı olan ilacı yazmamız engelleniyor, hastaneye sevk etmemiz engelleniyor. Hedef puanlar ortaya atılarak aile hekimlerinin yarısı sözleşme fesih riskiyle karşı karşıya bırakılıyor ve mesleki güvencemiz ortadan kaldırılıyor. Zulüm yönetmeliği yüzünden istifa edecek meslektaşlarımız var. Aile hekimlerine salgınları önle, kanserleri yok et, engelleri ortadan kaldır deniyor. Dünyanın bile çözemediği sorunlar, bizlere yükleniyor. Bırakın mesleğimizi yapalım."

Kaynak: ANKA

Politika, Osmaniye, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Hekimleri Yönetmeliğe Karşı İş Bıraktı - Son Dakika

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