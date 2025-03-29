Aile İçi İletişim Eğitimi Düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde örnek teşkil eden bir etkinlik düzenledi.

İl Müdürlüğü uzmanları, Bilecik Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere yönelik 'Aile İçi İletişim' konulu eğitim verdi. Eğitim, aile bağlarını güçlendirmek, bireylerin doğru iletişim teknikleriyle sağlıklı ilişkiler kurmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında uzmanlar, aile içi iletişimde karşılaşılan zorluklara değinerek etkili çözüm yöntemleri sundu. Özellikle empati, aktif dinleme ve sağlıklı iletişim stratejileri üzerine yapılan vurgular, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bilecik Jandarma personeli, eğitim sonunda kendilerine sunulan bilgilerin hem mesleki hem de özel hayatlarında faydalı olacağına dair memnuniyetlerini dile getirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 2025 Aile Yılı kapsamında bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Amaçlarının, toplumun her kesiminde güçlü ve sağlıklı aile yapılarının oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ettiler. - BİLECİK