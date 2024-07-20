Şehitkamil Belediyesi Yaz Dönemi Kurslarına Büyük İlgi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Yaz Dönemi Kurslarına Büyük İlgi

Şehitkamil Belediyesi Yaz Dönemi Kurslarına Büyük İlgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları büyük ilgiyle devam ediyor.

20.07.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları büyük ilgiyle devam ediyor. İlçenin farklı noktalarındaki 26 aile merkezinde verilen kurslardan 3 bin 536 kişi faydalanıyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik eğitimler, sadece yaz döneminde değil, yıl boyunca aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamlı eğitim programları, anasınıfından Kur'an-ı Kerim derslerine, okuma-yazmadan bilgisayar kurslarına, kuaförlükten pastacılığa, rölyeften karakaleme, ahşap boyamadan çeyiz hazırlamaya kadar 16 farklı branşta veriliyor. Ayrıca, nakış, tel kırma, iğne oyası, Antep işi, el sanatları ve giyim gibi geleneksel sanatlar da bu kurslar arasında yer alıyor. Tüm bu eğitimlerin ücretsiz olması, her yaştan ve her kesimden vatandaşın katılımını teşvik ediyor.

Aile merkezlerinde verilen bu eğitimler, mahalle sakinlerinin kişisel gelişimlerine büyük katkıda bulunurken, aynı zamanda aile bütçelerine de destek sağlıyor. Kadınlar, kurslarda aldıkları eğitimlerle ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar. Bu sayede, kadınlar hem maddi olarak destekleniyor hem de kendilerine olan güvenleri artıyor. Ayrıca, kadınlar elde ettikleri becerilerle kendi işletmelerini kurma fırsatına da sahip olabiliyorlar.

"Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor"

Şehitkamil Belediyesinin bu girişimi, toplumsal dayanışmayı ve bireysel gelişimi destekleyen önemli bir örnek teşkil ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu tür projelerin toplumun her kesimine fayda sağladığını belirterek, "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aile merkezlerimizde verdiğimiz eğitimlerle bireylerin hem kişisel hem de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu bu eğitim fırsatları, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumsal refahın da artmasına katkı sağlıyor. Eğitimlerle donatılan kadınlar ve çocuklar, geleceğe daha umutlu ve daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyorlar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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