Aile ve Evlilikte Sade Yaşam Vurgusu - Son Dakika
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Aile ve Evlilikte Sade Yaşam Vurgusu

Aile ve Evlilikte Sade Yaşam Vurgusu

Diyanet, evlilik ve aileyi hutbede ele alarak gösterişten uzak durulmasını ve aile yapısının korunmasını istedi.

16.05.2025 14:59
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Diyanet İşleri Başkanlığı, evlilik yaşının ve gösteriş ve şatafat nedeniyle düğün-nişan masraflarının her geçen arttığı ülkemizde yok olmaya başlayan aile mefhumunun korunup geliştirilmesi amacıyla bu haftaki Cuma hutbesinde evlilik ve aileyi ele aldı. Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden birinin aile olduğu belirtilen hutbede evliliklerin de zorlaştırılmaması istendi.

Aile'nin "Birbiriyle evlenmesi meşru olan bir kadın ve bir erkek tarafından, Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sünneti üzere kurulan, çocukların çokluğuyla bereketlenen; dede, nine ve torunlarla büyüyen güven ve sadakat yuvası" olarak tarif edildi. Hutbede "Aile; 'İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır'. ayetinde buyrulduğu üzere, şefkat ve merhamet ocağıdır. Aile; alternatifi olmayan, yeri asla doldurulamayacak yegane kurumdur" denildi.

Huzurlu bir aile ortamının sağlanmasında anne ve babanın öneminden de söz edilen hutbenin devamında "Çocuklar, annenin şefkat ve merhametine ihtiyaç duyduğu kadar babanın da otoritesine ve disiplinine muhtaçtır. Dolayısıyla çocukları eğitme ve terbiye etme, iyi bir insan olarak yetiştirme sorumluluğu; sadece bakıcılara, okullara, televizyonlara, tabletlere ve bilgisayarlara bırakılmamalıdır. Zira şefkat ve merhameti anne ve babasında bulamayan çocuklar; güven, sevgi ve muhabbeti başka yerlerde aramakta, bu da onların fıtratlarının bozulmasına sebep olmaktadır. İnsan fıtratının korunması, ancak bilinçli aileler aracılığıyla sağlanır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller, inançlı bir aile ortamında yetişir. Güçlü bir toplum, huzurlu aileler eliyle inşa edilir. Bu sebepledir ki, aile içinde yeri ve konumu ne olursa olsun hiç kimse, ailenin huzurunu bozacak, annenin ve babanın saygınlığını yok edecek sözler söylememeli, tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır. Kadın-erkek, küçük-büyük herkes; şiddetin hiçbir çeşidini birbirine asla reva görmemelidir. Gerekçesi ne olursa olsun, Allah'ın dokunulmasını haram kıldığı canı hayattan koparamayacağının idrakinde olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Gösteriş ve israftan uzak olun"

Evliliklerde gösteriş ve israftan uzak durulması gerektiği de belirtilen hutbede "Evlilik; insan fıtratının bir gereğidir. Dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi cennete ulaştıran mukaddes bir başlangıçtır. Evlilik; insanın hürmet ve saygınlığını muhafaza eden, onu kötülüklerden ve günahlardan koruyan güvenli bir limandır. Nefsimizin ve neslimizin emniyet altına alınmasına, temiz ve sağlıklı bir toplumun inşa edilmesine vesile olan en güvenli yoldur. Bu sebepledir ki, gençlerimizin evlenme çağına geldiklerinde, gösteriş ve israftan uzak, mütevazı ve sade bir şekilde aile yuvası kurmalarına yardımcı olmak; dini, ahlaki ve toplumsal bir sorumluluktur" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Evlilik, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Evlilikte Sade Yaşam Vurgusu - Son Dakika

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