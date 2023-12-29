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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 10 Bininci Bebeği Ziyaret Ederek Fidan Dikti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 10 Bininci Bebeği Ziyaret Ederek Fidan Dikti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu Belediyesi'nin 'Hoşgeldin Küçük Melek' projesi kapsamında, dünyaya gelen 10 bininci bebeği ziyaret ederek bebek adına fidan dikti. Proje kapsamında ailelere maddi ve manevi destek sağlanırken, Bakan Göktaş, ziyaretin ardından bir spor tesisi ve sosyal merkezde ağaç fidanı dikti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 10 Bininci Bebeği Ziyaret Ederek Fidan Dikti
29.12.2023 - 18:48,  Güncelleme: 18:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu Belediyesi'nin "Hoşgeldin Küçük Melek" projesi kapsamında, dünyaya gelen 10 bininci bebeği ziyaret ederek bebek adına fidan dikti.

Beyoğlu Belediyesi tarafından, doğum sonrası aile üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve manevi destek vermek için bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayan bir paket hediye edilen "Hoşgeldin Küçük Melek" projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğan 10 bininci bebeği ve ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız eşlik etti. Ziyaretin ardından Fetih Spor Tesisi ve Sosyal Merkezi'ne geçen Bakan Göktaş, doğan 10 bininci bebek için burada ağaç fidanı dikti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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