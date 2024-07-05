Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 132 binden fazla öğrenci ulaşım desteğinden yararlandı - Son Dakika
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Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 132 binden fazla öğrenci ulaşım desteğinden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan Ulaşım Desteği programından bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin yararlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, destek programının ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduğunu belirtti. Başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılması gerektiğini hatırlatan Bakan Göktaş, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için tedbirler almaya devam edeceklerini vurguladı.

05.07.2024 09:55
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan Ulaşım Desteğinden bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.

'Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz' diyen Bakan Göktaş, 2022 yılı Aralık ayında hayata geçirilen destek programına ilişkin şunları söyledi:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteğimiz devam ediyor. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2024 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 56 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız Ulaşım Desteğimizden bugüne kadar 132 binden fazla öğrenci yararlandı."

Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Başvurular SYDV'lere yapılıyor

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 132 binden fazla öğrenci ulaşım desteğinden yararlandı - Son Dakika

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