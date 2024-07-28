Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 15 Bin Çocuk Aile Ortamında Büyüyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 15 Bin Çocuk Aile Ortamında Büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1.185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümelerini sağladıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, çocukların aile odaklı hizmetlerden yararlandırıldığını ve ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunduklarını belirtti. Ayrıca, çocukların yaşadıkları ortamın iyileştirilmesi ve bakım personelinin niteliğinin artırılması konusunda da çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

28.07.2024 10:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hali hazırda 1.185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümelerini sağladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, aileyi temel alarak geliştirdikleri hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını bildirdi. Çocukların öz aileleri ve akrabaları yanında bakılmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklara ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunduklarını belirtti.

Tüm sosyal hizmetleri ve sosyal politikaları çocukların üstün yararını gözeterek yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, "Devlet himayesi altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar" dedi.

Çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini ve onlara yönelik farklı sosyal hizmet modelleri uyguladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine önem gösteriyoruz. Bu kapsamda 1.185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, çocukların içinde yaşadıkları ortamın iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eski koğuş tipi yuva anlayışını geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, aile ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerini hayata geçirdik. Çocuklarımız artık aile sıcaklığını hissedebileceği, yaş gruplarına uygun inşa edilen ev tipi kuruluşlarda kalıyor. Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor."

Çocukların yaşadıkları ortamı iyileştirmenin yanı sıra bakım personelinin niteliği konusunda da ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Fiziksel dönüşüm çalışmaları ile personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2002 yılında 20-25 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet verilirken, şimdi 2 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş kuruluşlarda görev yapan bakım personelinin psikoloji, çocuk gelişimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi lisans programlarından mezun olduklarının altını çizerek, "Personel eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bakım personelinin niteliğinin artırılması amacıyla oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler gerçekleştiriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 15 Bin Çocuk Aile Ortamında Büyüyor - Son Dakika

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