Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 8 Bin Personel Alım Sonuçlarını Açıkladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarına devam etti. Başkan Dutlulu, Akhisar halkının desteğiyle seçimi kazanacaklarını belirtti ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Ayrıca, diğer siyasi partilere de saygı duyduklarını ve Akhisar ittifakıyla birlikte tüm Akhisarlılara seslendiklerini ifade etti.