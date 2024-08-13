Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da ALO 144 Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da ALO 144 Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın\'da ALO 144 Çağrı Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da bulunan ALO 144 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

13.08.2024 12:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da, Köşk ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ALO 144 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, merkezin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, ALO 144 Çağrı Merkezi'nin vatandaşlara sağladığı hizmetler ve operasyonel süreçleri hakkında detaylı bir brifing alan Bakan Göktaş, merkezin vatandaşların sosyal hizmet taleplerini karşılamada oynadığı kritik rolü vurguladı. Bakan, çağrı merkezi personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin çözümler sunmanın önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da ALO 144 Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da ALO 144 Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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