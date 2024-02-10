Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yapılacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, düzenli sosyal yardım alamayan hanelerin de gelir kriteri üzerinden programa dahil edildiğini ifade etti.

10.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:31
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yapılacak - Son Dakika
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