Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Cezayir'deki Türk iş insanlarının varlığı önemli - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Cezayir'deki Türk iş insanlarının varlığı önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Cezayir\'deki Türk iş insanlarının varlığı önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, Cezayir'de düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşmasında yaptığı konuşmada, Cezayir'deki Türk iş insanlarının ülkeler arasındaki köprüyü oluşturduklarını ve bağları güçlendirdiklerini vurguladı.

24.06.2024 11:07
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığının iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 55. Cezayir Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere gittiği Cezayir'de Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşmasına katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada büyükelçi olarak görev yaptığı Cezayir'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, görevi süresince iki ülke arasındaki bağların köklü ve güçlü olduğuna birçok vesileyle şahit olduğunu anlattı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki sarsılmaz bağın her iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından ortaya koyulan vizyon doğrultusunda daha da güçlendiğini kaydeden Bakan Göktaş, büyükelçilik görevinde bulduğunu süre zarfında Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları sağlamlaştırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Cezayir'de faaliyet gösteren iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkiler alanında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığı iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz. Yegane temsilcilerimiz olarak bağları güçlendiriyorsunuz."

Cezayir'deki iş insanlarının yaptıkları işleri görevde bulunduğu süre içerisinde yakından takip ettiğini belirten Bakan Göktaş, iş insanlarının her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Cezayir'deki Türk iş insanlarının varlığı önemli - Son Dakika

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