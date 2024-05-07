Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Güçlü milletler ancak güçlü aileler ile var olur - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Güçlü milletler ancak güçlü aileler ile var olur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ve Macaristan arasında aile yapısını güçlendirmeye yönelik yapılan iş birliği hakkında konuştu. Bakan Göktaş, aile kurumunu korumanın ve güçlendirmenin büyük bir önem arz ettiğini vurgulayarak, demografik değişim ve dijitalleşmenin aileleri karşı karşıya bıraktığı tehlikeler ve zorluklarla mücadele etmenin gerekliliğini belirtti.

07.05.2024 13:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü milletler ancak güçlü aileler ile var olur. Demografik değişim ve dijitalleşmenin karşı karşıya bıraktığı tehlikeler ve zorluklar karşısında aile kurumunu korumanın ve güçlendirmenin büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Sayın Janos Csak ile ortak basın toplantısında konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen toplantıda Bakan Göktaş, Türkiye ve Macaristan'ın aile yapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen yenilikçi programları incelediklerini kaydetti.

Dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyo-politik dalgalanmaların ailelerin gelecek planlarını önemli ölçüde etkilediğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Bu durum karşısında ülkelerimizin geleceği açısından aileyi her türlü tehlike ve tehdide karşı korumak en önemli önceliğimiz haline geldi. Bu kapsamda iki ülke arasında 2023 Aralık ayında Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği Mutabakatı imzaladık. Bu mutabakatla aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politika geliştirme kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra çocuk hakları, kadının sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesi birlikte çalışacağımız önemli konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki süreçte birlikte bu mutabakat çerçevesinde başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Sosyal politika yapıcılar olarak 50 sene, 100 sene sonrayı konuşuyorsak sosyal dokunun nasıl şekilleneceğini öngörmek ve buna göre adımlarımızı belirlemek durumundayız. Bu anlamda kapsamlı ve etkili sosyal destek mekanizmaları ile ailenin ve bireyin dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aileyi merkez alan politikalar hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Aile kurumunu korumanın ve güçlendirmenin büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz"

Bu çerçevede geçen Ekim ayında gerçekleştirilen 8'inci Aile Şürası'nın kararlarını bu hafta içinde paylaşılacağını aktaran Göktaş, "Şüra kararlarını destekleyecek 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını' da 15 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacağız. Önümüzdeki hafta yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak 'Türk Devletleri Teşkilatı Buluşması' ile aile alanında ortak politikalar geliştirmek üzere toplantılar gerçekleştireceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; güçlü milletler ancak güçlü aileler ile var olur. Demografik değişim ve dijitalleşmenin karşı karşıya bıraktığı tehlikeler ve zorluklar karşısında aile kurumunu korumanın ve güçlendirmenin büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Göktaş şöyle devam etti:

"Bugün bu iki husus karşısında ortak bir çözüm oluşturmak için bir aradayız. Kurduğumuz bu iş birliğiyle her türlü tehlikenin ve zorluğun üstesinden geleceğiz. İki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ailelerin ihtiyaç duydukları kaynaklara, desteğe ve fırsatlara erişimlerini kolaylaştıracağız. Ailelerimizin daha mutlu ve sağlıklı olması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz. Sözlerime son verirken Türkiye ve Macaristan arasında dostluk temeli üzerinde ilerleyen ilişkilerin son yıllarda güçlenmesinin bizleri mutlu ettiğini özellikle ifade etmek isterim. Tarihi ve kültürel ortaklığımızla beslenen bu güzel dostluğu güçlü iş birliklerimiz ile farklı bir boyuta taşıyacağız. Macaristan ve Türkiye arasındaki devam eden iş birliğinin aile yapılarımızın gücüne güç katan bir etki uyandıracağını yürekten inanıyorum."

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Csak aile hayatının temelinin medeniyet olduğunu hatırlatarak, Bakan Göktaş ile yaptıkları ikili görüşmede, ailenin güçlendirilmesine yönelik önerilerde ve fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Bakan Csak, Macaristan'da ailelerin daha güçlü olmasına ve demografik değişikliklerin oluşturduğu tehditlere karşı aile yapısını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Güçlü milletler ancak güçlü aileler ile var olur - Son Dakika

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