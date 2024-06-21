Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anız yangınından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınından etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınının ardından ivedilikle harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile yangından etkilenen alana giden uzman ekipler tarafından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlanıyor. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına ve yaralılara psikososyal destek sağlanırken, yaralı vatandaşların sağlık durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor. - ANKARA