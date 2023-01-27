'Selin Ciğerci evlat edindi' söylentisi Bakanlığı harekete geçirdi! İddiayı yalanlayıp suç duyurusunda bulunuldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddiası sosyal medyayı salladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken paylaşımların ardından harekete geçti.

"HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlar yer aldığını belirtilerek, "Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur" denildi.

NE OLDU?

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Gökhan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" diyerek baba olduğunu duyurdu.

CİĞERCİ: EVLAT EDİNMEK İÇİN BAŞVURULARIMIZ KABUL EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Selin Ciğerci ise "Bir kerecik konuşacağım ve daha da konuşmayacağım. Bunun üzerinden nemalanmak isteyen çok insan var. Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Evet anne oldum, siz de teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Ağlamam asla, ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum" dedi.