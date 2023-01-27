'Selin Ciğerci evlat edindi' söylentisi Bakanlığı harekete geçirdi! İddiayı yalanlayıp suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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'Selin Ciğerci evlat edindi' söylentisi Bakanlığı harekete geçirdi! İddiayı yalanlayıp suç duyurusunda bulunuldu

27.01.2023 17:50

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesaplarından evlat edindiklerine dair paylaşımlar yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "evlat edindi" iddiası sonrası hareket geçti. Bakanlık, söz konusu paylaşımları ve haberleri yalanlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddiası sosyal medyayı salladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken paylaşımların ardından harekete geçti.

"HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlar yer aldığını belirtilerek, "Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur" denildi.

NE OLDU?

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Gökhan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" diyerek baba olduğunu duyurdu.

CİĞERCİ: EVLAT EDİNMEK İÇİN BAŞVURULARIMIZ KABUL EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Selin Ciğerci ise "Bir kerecik konuşacağım ve daha da konuşmayacağım. Bunun üzerinden nemalanmak isteyen çok insan var. Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Evet anne oldum, siz de teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Ağlamam asla, ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum" dedi.

Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Can Yıldırım : Yaa bunlar neyin kafasını yaşıyor o cocuk kimin? Acarkentte villalarda yapılan alemli oartilere de o cocuk gidecekmi. Selin Ciğercinin ne olduğu belli. O partilerde kimlerle ne yaptığı belli. Devlet bunlara çocuk mu verir. Böyle ahlaksızlığa devlet izin vermez. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Gökhan Çıra gözdağı verdi: Bizi çocuğumuzla denemeye kalkmayın Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Gökhan Çıra gözdağı verdi: Bizi çocuğumuzla denemeye kalkmayın Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum

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Son Dakika Yerel 'Selin Ciğerci evlat edindi' söylentisi Bakanlığı harekete geçirdi! İddiayı yalanlayıp suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

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