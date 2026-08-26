Aile Yaşam Becerileri Semineri - Son Dakika
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Aile Yaşam Becerileri Semineri

Aile Yaşam Becerileri Semineri
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Kırklareli'nde ailelere yönelik yaşam becerileri semineri düzenlendi, iletişim ve ilişkilere odaklandı.

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, sosyal hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik Aile Yaşam Becerileri konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve günlük yaşam becerileri konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Düzenlenen program ile ailelerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara yönelik farkındalıklarının artırılmasının ve sağlıklı aile ilişkilerinin desteklenmesinin amaçlarını bildirildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Yaşam Becerileri Semineri - Son Dakika

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