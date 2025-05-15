Aile Yılı Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, aile birliğine ve toplumsal değerlere dikkat çekmek amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş, 'En Büyük Ailemiz Türkiye'miz' sloganıyla gerçekleştirildi. 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ile birlikte kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Dışarı Cami önünden başlayan yürüyüş Niğde Valiliği önünde son buldu. Yürüyüşe katılanlar "Aile istikbalimizdir", "Güçlü birey, güçlü aile", "Ailemle birlikte güçlüyüm" pankartlarıyla yürüyüşü tamamladı. Yürüyüş ile ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada toplumun temel taşı olan aile kurumunun önemi vurguladı.

Vali Çelik; "Cumhurbaşkanımız tarafından bu sene Aile Yılı ilan edildi bu haftayı da Aile Haftası olarak kutluyoruz. Aile, toplumun temeli. Güçlü aile güçlü toplum demektir. Biz de bu farkındalığı oluşturmak için yürüyüş yapacağız. Aile temalı kurumlarla iş birliği içerisinde yapacağımız programlar olacak. Elimizden geldiğince milli ve manevi değerlerimizi aile ortamında çocuklarımıza vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - NİĞDE