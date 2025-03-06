Aile Yılı Toplantısı Bilecik'te Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Aile Yılı Toplantısı Bilecik'te Yapıldı

Aile Yılı Toplantısı Bilecik\'te Yapıldı

Bilecik'te, Aile Yılı kapsamında aile değerleri ve sosyal dayanışma ele alındı.

06.03.2025 11:14
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle 81 ilde eş zamanlı önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Şefik Aygöl'ün yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da katıldı. Toplantıda, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi kapsamında aile kavramının güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve aile içi iletişimin desteklenmesi gibi konular ele alındı. Yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ve projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, aile değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda iş birliği yapılmasının önemi vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile Yılı Toplantısı Bilecik'te Yapıldı - Son Dakika

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