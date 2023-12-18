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Aileler en güzel meyve tabağı için yarıştı - Son Dakika
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Aileler en güzel meyve tabağı için yarıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte aileler en güzel meyve tabağını yapmak için yarıştı. Program renkli görüntülere sahne olurken, birbirinden farklı meyvelerin kullanıldığı yarışmada tabaklarda görsel şölen oluştu.

Aileler en güzel meyve tabağı için yarıştı
18.12.2023 - 22:39,
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Aileler en güzel meyve tabağı için yarıştı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' amacıyla düzenlenen etkinlikte aileler en güzel meyve tabağını yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Tüketim bilincini kazandırmak ve tutumlu olmanın önemini vurgulamak için her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' çerçevesinde Ünye Meçhul Asker Ortaokulu Anasınıfı tarafından düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Okulun Baykuşlar Ana Sınıfı Öğretmeni Tuğba Cinek ve diğer öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleşen program renkli görüntülere sahne olurken, birbirinden farklı meyvelerin kullanıldığı yarışmada ise tabaklarda görsel şölen oluştu.

"Ailelerimizle beraber çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmış olduk"

'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' amacıyla düzenlenen etkinlik nedeniyle konuşan Ünye Meçhul Asker Ortaokulu Müdürü Kemal Türk, "12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencilerimiz güzel bir program gerçekleştirdiler. Bu haftaya özel meyve tabağı yarışması konseptinde bir etkinlik oluşumu yaptılar. Burada velilerimizin ve öğrencilerimizin ortak hazırlamış oldukları en güzel meyve tabağının jüri karşısında seçilmesi sonucunda birinci çıkan velimize hediyelerimizi verdik. Bu gibi sosyal etkinlilerimizle çocuklarımıza küçük yaştan itibaren yerli mallarını kullanmayı, birbirleriyle yardımlaşmayı ve anneleriyle birlikte mutfağa girerek o yardımlaşma sorumluluğu bilincine varılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın hem kendilerine karşı özgüvenleri artıyor hem de becerileri veya bir şeyleri yapma yeteneklerini ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi.

Okulun Baykuşlar Ana Sınıfı Öğretmeni Tuğba Cinek ise "Biz Meçhul Asker Ortaokulu Ana Sınıfı olarak 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliklerimizi doyasıya yaşadık. Hem yiyeceklerle kutlanırdı ancak biz bir farkındalık oluşturmak istedik. Yine burada çocuklarımızın velilerimizle birlikte kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bir fırsat oluşturalım istedik" diye konuştu.

Öğrenciler ve velileri tarafından yarışma nedeniyle hazırlanan meyve tabakları, daha sonra tüm katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: İHA
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