Üye Girişi
Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor - Son Dakika

Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor

02.12.2021 14:44
Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın ve Halkla İlişkiler birimi personeli tarafından yapılan ziyaretlerde engelli vatandaşların ve ailelerinin Bodrum Belediyesi'nden istek ve önerileri dinleniyor.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde, Başkan Ahmet Aras'ın selam ve sevgilerini ileten Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt "Engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün değil her gün yanındayız. Bodrum Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamaktır" dedi.

Halkla İlişkiler birimi ekipleri, hazırlanan program kapsamında Bodrum genelinde ziyaretlerine devam edecek. - MUĞLA

Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor
Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor
Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor
Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Aralık, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Otomobilini takip eden köpeği ateş ederek öldürdü! 15:54 Otomobilini takip eden köpeği ateş ederek öldürdü! Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü 15:49 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! 13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
16:02 Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
15:57 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı
15:54 128 milyar dolar hakkında tartışma yaratacak iddia: ''Erdoğan, seçime doğru bir kısmını Türkiye'ye getirecek''
15:50 Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!
15:40 Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi
15:35 Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak         
16:03
128 milyar dolar hakkında tartışma yaratacak iddia: ''Erdoğan, seçime doğru bir kısmını Türkiye'ye getirecek'' 128 milyar dolar hakkında tartışma yaratacak iddia: ''Erdoğan, seçime doğru bir kısmını Türkiye'ye getirecek''         
15:54
Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar! Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!         
15:51
Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir         
15:36
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 16:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ailelerin istek ve önerileri dinleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement