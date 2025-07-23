\'Ailen Yılı\'na destek için düğün salonunu ücretsiz yaptılar

Afyonkarahisar'da bir belediye Aile Yılına destek vermek amacıyla ücreti 25-30 bin TL arasında olan düğün salonunu yeni evlenecek çiftlere ücretsiz hale getirdi.

Sandıklı Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" çerçevesinde hayata geçirilen bin kişilik Beyaz Bahçe Düğün Salonunun dün itibarıyla hizmete açıldığını duyurdu. Başkan Kaynak, bu salonun 2025 yılı sonuna kadar tamamen ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Kaynak, "Normalde 25-30 bin TL'ye mal olabilecek bir düğün salonunu, aile yapısını güçlendirmek ve gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştırmak amacıyla hiçbir ücret almadan tahsis ediyoruz. Günlük iki düğün kapasitesi olan salonumuz sadece düğün değil, nişan, sünnet ve asker eğlenceleri için de ücretsiz kullanılabilecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR