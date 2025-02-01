AK Parti 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika
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AK Parti 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti 7\'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

01.02.2025 16:37  Güncelleme: 16:40
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Bu aile meclisimizin temel direğisiniz, iyi ki varsınız. Biz sizlere dua ediyoruz, minnet duyuyoruz" dedi.

AK Parti 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, 'canla, başla, ilk günkü aşkla' sloganıyla gerçekleşti. Kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, delegeler, muhtarlar ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği video izletildi.

Kadınlara seslenen Başkan Büyükkılıç, "Allah sizlerden razı olsun. Bu aile meclisimizin temel direğisiniz, iyi ki varsınız. Biz sizlere dua ediyoruz, minnet duyuyoruz. Böyle bir dava arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, hanım kardeşlerimiz olduğu sürece Hüseyin başkanın sırtı yere gelmez" dedi.

Büyükkılıç, sahiplenme duygusu ve anlayışı içerisinde 16 ilçe belediyesi ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kayseri belediyeciliği ve model belediyecilik anlayışıyla örnek projelerle eğitimden sağlığa, turizmden kültüre kadar her alanda şehri geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, tüm katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri'deki bu heyecandan gurur duyduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm katılımcılara selamlarını iletti.

Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere kendilerine destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kongrede güven tazeleyerek yeniden İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Meral Koşar'ı da tebrik ederek görevinde başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika

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