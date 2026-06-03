AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti - Son Dakika
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti

03.06.2026 12:08
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı görevinden istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığıaçıklamada, yaklaşık 15 yıldır siyasi hayatını AK Parti çatısı altında sürdürdüğünü belirterek, bu süreçte iki dönem milletvekilliği, bir dönem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve son olarak Adana İl Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlattı.

Adana İl Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Dağlı, şunları kaydetti:

"İl Başkanlığı görevlerini bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyaset benim için hiçbir zaman makamların, unvanların veya koltukların adı olmadı. Siyaset; milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Tarih boyunca makamlar geçici, nüfuz alanları değişkendir; fakat milletin vicdanında verilen hüküm kalıcıdır. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımda olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehre olan sevdamız, milletimize olan hizmet aşkımız ve davamıza olan inancımız sona ermeyecektir. Bu görevden sadece bir makam sahibi olarak değil; gönüllerde güzel bir iz bırakmış bir kardeşiniz olarak ayrılmayı tercih ediyorum. Allah çıktığımız bu hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti - Son Dakika

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