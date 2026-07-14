Adıyaman AK Parti İl Başkanı Çadır: 15 Temmuz unutulmayacak bir destandır

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm şehitlerimizi saygı, minnet rahmet ve şükranla andı.

Başkan Ekrem Çadır, "Aziz milletimizin Dünya Demokrasi Tarihi'ne kanıyla, canıyla yazdığı 15 Temmuz Demokrasi Destanı, milli hafızamızdan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Tarih; Demokrasi Destanı'nın nasıl gerçekleştiğini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Başkomutanımızın, Devlet Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin ferasetini, kahramanlarımızın Allah rızası uğruna nasıl şehit olduğunu büyük bir kıvançla yazacaktır" ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında 15 Temmuz gecesi Adıyaman'ın en güçlü şekilde milli iradenin safında yer aldığını belirten Başkan Ekrem Çadır, "Adıyaman'ımız tüm ülke sathında olduğu gibi milli iradenin bayraktar bir şehridir. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve aziz milletimizin ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu'ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. Medeniyetini barış ile inşa edenlerin, hak isteyene hakkını, başkaldıranın başını ezenlerin vatanında Başkomutanımızın dirayetiyle istiklal ve istikbalimiz için fert fert ay yıldızlı bayrağımızın sancağı olduk" dedi

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattığı mesajında Başkan Çadır, "O hain girişim, tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Ancak milli hafızamız her zamankinden daha canlı ve dipdiri. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevaben göğsünü silahlara, bombalara siper ederek 15 Temmuz'un habis ruhunu toprağa gömmüştür. Halkımız o gece darbe girişimini adeta çıplak elleriyle cadde-sokaklarda durdurdu. Canı pahasına liderimize sahip çıkarak, merhum başbakanımız Menderes'in dramını bir daha tekrarlatmadı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ile 27 Nisan gibi muhtıra ve darbeleri engelleyememiştik ama içeriden ve dışarıdan organize edilen bu kirli kumpasları ancak 15 Temmuz 2016'da durdurarak, içerideki ve dışarıdaki hamilerine unutulmayacak dersler verdik. 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ dahil bu tür operasyonlarda yer alan tüm taşeronları tek tek temizlendi. Tarihimizdeki darbelerde hep hesap dışı tutulan ve evinden çıkamaz diye görülen milletin bu kez herkese haddini bildirmesi ve ülkeye sahip çıkması tüm dünyaya ders niteliğinde oldu. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü kutluyor, hain mel'un FETÖ alçaklarıyla mücadelemizden bir an olsun geri durmayacağımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Bu vesileyle o gece vatanı uğruna can vermeyi canına minnet sayarak şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah'tan sonsuz rahmet, gazilerimize de, hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN