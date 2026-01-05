AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, üye artış rakamlarını açıkladı - Son Dakika
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, üye artış rakamlarını açıkladı

05.01.2026 14:01  Güncelleme: 14:03
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, düzenlediği basın toplantısında partiye yönelik üye artış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, düzenlediği basın toplantısında partiye yönelik üye artış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Çadır, yaklaşık iki ay önce il başkanlığı görevine atanmasının ardından teşkilat çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bu süreçte "Gönül seferberliği" anlayışıyla sahaya indiklerini ifade eden Çadır, "Tüm teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımızla birlikte AK Partimize yeni üyeler kazandırmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Allah'a hamdolsun ki hedeflerimizi aşarak çok kısa sürede tarihi bir eşiği geride bıraktık" dedi.

Sahada vatandaşlarla birebir temas kurduklarını vurgulayan Çadır, hane ziyaretleri, esnaf buluşmaları, mahalle toplantıları ve köy ziyaretlerinde vatandaşların umut, beklenti ve ihtiyaçlarının AK Parti'de karşılık bulduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Gönül bağını önemsediklerini belirten Çadır, kurulan bu bağın üye kayıtlarıyla resmileştirildiğini ve böylece daha güçlü, organik bir ilişkinin tesis edildiğini dile getirdi.

İl genelindeki üye sayısına ilişkin rakamları paylaşan Çadır, "18 Ekim 2025 itibarıyla 74 bin 337 olan üye sayımızı, iki ay içerisinde 10 bin 505 yeni üye kaydıyla 84 bin 842'ye çıkardık. Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre de AK Parti Adıyaman teşkilatımızın üye sayısı 84 bin 842 olarak tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeni üye kayıtlarının halen devam ettiğini belirten Çadır, kış ve yaz dönemlerinde sahadaki çalışmaların daha da yoğunlaştırılacağını kaydetti. Teşkilatın motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Çadır, üye seferberliği kapsamında sahada özveriyle çalışan milletvekillerine, il ve ilçe teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, mahalle ve köy temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantının devamında Türkiye genelindeki üye sayılarına da değinen Çadır, Yargıtay Başkanlığı'nın 2 Ocak 2026 tarihli verilerine göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını söyledi. Bu artışın, sahaya dayalı siyaset anlayışının ve güçlü toplumsal karşılığın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletle birlikte yürüttüğünü belirten Çadır, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, kapalı salonlardan değil, milletin içinde siyaset yapmıştır. Açıklanan üye artışı, bu anlayışa ve liderliğe duyulan güvenin açık bir göstergesidir" dedi.

Çadır, "Biz Büyük Bir Aileyiz" anlayışıyla yoluna devam eden AK Parti'nin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışını sürdüreceğini vurgulayarak, basın toplantısına katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

