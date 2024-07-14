AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Söyledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz\'u Unutmayacaklarını Söyledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçse dahi hainleri asla unutmayacaklarını belirtti. Kablan, Türkiye'deki tüm şehirlerde olduğu gibi Adıyaman'ın da 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşunun tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacağını ifade etti.

14.07.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Kablan, 8 yıl değil, 80 yıl geçse dahi hainleri asla unutmayacaklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, "Bugün idrak ettiğimiz '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda kalplerimizde yaşıyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin acısını tekrar yaşarken diğer yandan dünyada benzeri olmayan bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 251 şehit verdiğimiz o gecede gazi olan kardeşlerimizin 'Keşke biz de şehit olsaydık' diyen bu milleti Allah'ın izniyle hiç bir güç yıkamaz. Aziz milletimiz kuşkusuz asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kalmıştır. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında Türkiye'deki tüm şehirlerde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da hemşehrilerimizin vakur, cesur ve alicenap tutumuyla 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünlere milletimizle çok özel bir güven ilişkisi kura kura geldi. Yıkılamaz denilen vesayet mekanizmalarını alaşağı etti. Türkiye'nin altyapısını baştan aşağı yeniledi. Terör örgütlerinin belini kırdı. Darbeler atlattı. Ayaklanmalar bastırdı. Tarihin değiştiği gün, 27 Nisan e-muhtırasının verildiği gece yarısından sonra oldu. Bir cesur ses, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve yapamazsınız, yeter söz milletin dedi ve siyasete ayar vermeye kalkanlara dur dedi. FETÖ'cüler ve dış destekçileri Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi olarak gördükleri için yanıldılar. Bu millet sokağa çıktı ve devletin sahibi de benim dedi. Kendi canını hiçe sayan, abdest alıp sokaklara akan, tankların karşısında dikilen millet bir daha bu ülkede kimsenin darbeye teşebbüs etmemesi gerektiğini zihinlere kazıdı. İşte bu nedenle 15 Temmuz sadece bir darbe teşebbüsünün tarihi değil Türkiye'de milli iradenin üstünlüğünün göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz'da hakka yürüyen şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize de sağlık ve sıhhat dileyerek, şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Adıyaman, AK Parti, Türkiye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 15:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement