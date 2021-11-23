Üye Girişi
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı

23.11.2021 15:19
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış'ın başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, belde teşkilat başkanları, mahalle başkanları ve AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman Merkezi ilçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, "Pandemi şartlarından dolayı ilçe danışma meclisimizi uzun zamandan beri gerçekleştirmiyorduk. İnşallah bundan sonra sık sık bir araya gelerek 2023 seçimlerine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu 2023 hedeflerine doğru büyük bir şevk ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Kongreler süreci teşkilatlarımızı güçlendirmiş bir yandan tecrübe bir yandan gençlik bir yandan da gerçekten büyük bir coşkuyla hedeflerimize doğru tüm teşkilatlar yoğun bir gayret içerisinde. Bu kongreler sürecini vesile bilerek özellikle üye katılarımızı daha ileri taşıyabilmek için yoğun bir gayret gösterdik. Bu nokta da başta kadınlarımız olmak üzere bütün teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2023 Hedeflerini çok önemsiyoruz. Türkiye'mizin ayakları daha yere sağlam basan bölgenin ve dünyanın en sağlam ekonomisine sahip inşallah yeni ufuklara doğru hep beraber gayret etmemiz gerekiyor. AK Parti kurulduğu günden şu ana kadar Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimiz bize hangi istikameti gösterirse o şekilde çalışmaya o şekilde gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu vesile ile bizlere güç veren teşkilatımıza ve Danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra Adıyaman'a yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, "Adıyaman'ın en ücra köşesinden merkezine kadar, el değmemiş, dokunulmamış, AK Partinin mührünün vurulmadığı bir yer bir eser kalmadı. Yapılamaz denilen, konuşulamaz denilenleri AK Parti gerçekleştiriyor. Allah aşkına 20 yıl önce Adıyaman bu şekildemiydi? Adıyaman'da 20 yıl önce kim derdi ki doktor önlüğü giyeceğiz diye, üniversitelerimizde artık doktor yetiştiriyoruz. Türkiye'nin 3.büyük asma köprüsünü olan Nisibi Köprüsünü buraya kurduk. Yollarımızı ona göre iyileştirdik. Çevre il bağlantı yollarını bölünmüş yollar yaptık. Adıyaman'da eserlerimizi konuşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Aydın ise Konuşmasında, partiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, "Bu ülkede, bu coğrafyada yapılan her bir güzelliğin altında cumhurbaşkanımızın imzası var. Yolumuzu halk ile beraber çizdik. Bir başka yere bel bağlamadık. Yabancı ülkelere, gazete manşetlerine güvenmedik. Bizi var eden halkımızdır. Milletle beraber yolu çıktık, milletin derdiyle dertlendik. Sadece Türkiye'nin değil, coğrafyanın kaderi eşittir AK Parti'nin kaderi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderidir. Sessiz çoğunluğun sesi olduğu için, bütün iç ve dış güçler Recep Tayyip Erdoğan yok olması için mücadele ediyorlar. Ancak bu mihraklar şunu iyi bilmelidir ki Erdoğan tüm mazlumların lideridir sonuna kadar cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Adıyaman, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı - Son Dakika


Son Dakika

Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum 16:16 Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz 16:07 Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:18 Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum!
16:15 Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum
16:07 Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir
15:54 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?
15:48 Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız
15:43 Döviz büroları tahta kapattı
15:39 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!
15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!
Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum! Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum!         
16:18
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 16:26:44. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı Kasım ayı danışma meclisi toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement