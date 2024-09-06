AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Tut ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Meclisin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesi ziyaretlerini sürdüren AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Tut ilçesinde vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflar ile bir araya gelerek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı ve buradaki yatırımları yerinde inceledi.

06.09.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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Meclisin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesi ziyaretlerini sürdüren AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Tut ilçesinde vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflar ile bir araya gelerek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı ve buradaki yatırımları yerinde inceledi.

Tut ilçesinde vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflar ile bir araya gelerek ilçenin sorunları hakkında bilgi alan ve buradaki yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Hükümetimiz tarafından kalıcı kırsal konutlarla ilgili devrim niteliğinde kanun teklifleri verildiğini ve bu tekliflerin Gazi Meclis'imizde kabul edilerek kanunlaştığını ifade etti.

31 Mart seçimlerinde halkımızın teveccühüyle rekor bir oy alarak AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ercan Öncebe'yi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini ifade eden Milletvekili Alkayış, 31 Mart'tan bugüne kadar ilçedeki gelişmeyi, kalkınmayı hep birlikte gördüklerini ve bundan sonraki süreçte de yatırımların devam edeceği bilgisini verdi.

Tut İlçe Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu'nu ziyaret eden Alkayış, hükümetimizin yaptığı yatırımların eşgüdüm içerisinde ilerlemesinde Tut Kaymakamlığımızın çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Tut ilçesinin 6 Şubat depremlerinde büyük yara aldığını ve daha sonra sel felaketine maruz kaldığını belirten Alkayış, depremin olumsuz etkilerini azaltmak ve Tut ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için geceli gündüzlü bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasef Taş ve Teşkilat Üyelerinin eşlik ettiği Tut ilçesi ziyaretinde vatandaşlarımız, muhtarlarımız, esnaflarımız, STK'lar, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile bir araya gelen Milletvekili Alkayış, ilçedeki proje ve yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin eskisinden daha bakımlı ve daha zengin bir duruma erişeceğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Tut ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Tut ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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