AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Uyanık: "Amasyalıların birinci isteği olan huzur ve güveni sağlayacağız"
AMASYA - AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasyalıların belediyeden beklentilerini tespit etmek amacıyla yaptırdıkları ankette Amasya halkının birinci sıradaki isteğinin huzur ve güvenin tesisinin sağlanması olduğunu açıkladı.
Tasarladıkları projelerine halkın beklentilerini de eklemek amacıyla bin240 kişiye sorular yöneltilen anketin sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşan Mehmet Uyanık, "Anket sonucunda belediyemizden birinci istenen şey huzur ve güven. Hizmetler daha sonra geliyor. Bu huzur ve güveni inşallah hep beraber sağlayacağız" dedi.
Geçmişte huzurun hakim olduğu Amasya'da son yıllarda kamuoyunda tartışmalara neden olan işletmelere ruhsat verilmesiyle huzurun kaybolduğunu öne süren Başkan Adayı Uyanık, "Bir takım mekanlar tarafından şehrin huzuru kaçırıldı. İnşallah bunun yeni dönemde üstesinden geleceğiz. Hep beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.
2004-2019 yılları arasında AK belediyecilik ile yönetilen Amasya'yı beş yıl aradan sonra 31 Mart seçimleriyle yeniden AK Parti belediyeciliği ile taçlandırmak istediklerini, hazırladıkları projelerin tanıtımını da ilçeler ile belde adaylarının belirlenmesi sonrası gerçekleşecek toplantıda paylaşacaklarına değinen Uyanık, Amasya'nın hak ettiği yatırım ve kazanımları sağlamak için çalışacaklarını söyledi.
Önceki yıllarda teşkilat yönetimlerinde görev alan partililere yönelik düzenlenen programa, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı.
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