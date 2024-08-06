AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan İl Genel Meclis Üyelerini Ziyaret Etti

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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan İl Genel Meclis üyelerine ziyarette bulundu.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda AK Partili ve CHP li 13 İl Genel Meclis üyesini ziyaret eden Vekil Koç, Meclis üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyerek Ardahan'da ayırım yapmadan hizmet etmek istediklerini söyledi.

Vekil Koç, "Bugün meclis üyeleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum, Burada iktidarından, muhalefetine herkes var. Herkes çok iyi biliyor ki hizmette ayırım yapmıyoruz. Bizde olan belediye neyse olmayan belediyeye aynı hizmet gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle burada bana aktarılan köy yollarına ilişkin sorunların yakın takipçisi olacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Koç'a, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. - ARDAHAN