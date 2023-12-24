AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik\'in babası vefat etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, hayatını kaybetti.

Bursa milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, vefat etti. Acı haberi Faruk Çelik, şu sözlerle duyurdu:

"Asırlık çınar, binbir zahmetle, meşakkatle bizleri hayata hazırlayan babam Hacı Yaşar Çelik bu sabah emanetini teslim etti. Sen iyi bir mümin, iyi bir babaydın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanın cennet olsun. Cennetinde buluştursun."

Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - BURSA