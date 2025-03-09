AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı\'ndan Yoğun Katılımlı İftar Programı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa, Kaymakam Engin Aksakal, Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, geçmiş dönem milletvekili Cemal Öztaylan, İlçe Başkanı Göksel Karlahan, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir, Büyükşehir ve Bandırma Belediye Meclis Üyeleri, STK başkanları, Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, MÜSİA Başkanı Mustafa Bağcı, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar programında yapılan duaların ardından Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Göksel Karlahan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi. Karlahan, şunları söyledi: "Bu mübarek iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam, farklı görev ve sorumluluklarda bulunan kıymetli dostlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler, bu güzel atmosfer içinde, şehrimize ve insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek için bir araya geldik. İnşallah, gönüllerimizdeki bu birliktelik daim olur, yolumuz daima hayırlara vesile olur. Bu vesileyle, iftar soframızı bereketlendiren herkese teşekkür ediyor, Ramazan'ın getirdiği manevi huzurun hepimizin üzerine olmasını diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum"dedi.

İftar yemeğine tasavvuf müziği grubu eşlik ederken, Bandırma Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan tarafından dualar okundu. - BALIKESİR