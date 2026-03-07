AK Parti Bilecik heyeti tarım ve sağlık alanındaki çalışmaları görüştü

AK Parti Bilecik heyeti, Bilecik genelinde tarım ve sağlık alanındaki çalışmalar için önemli görüşmeler yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç ile bir araya geldi. Görüşmede Bilecik'in sağlık alanındaki ihtiyaçları ve yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı, tarım alanındaki projeler ve destekler değerlendirildi. Yapılan istişareler sonucunda verimli bir görüşme gerçekleştirildi. AK Parti heyeti, toplantıda hem il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hem de tarım alanında yapılacak çalışmalara dair planları ele aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Görüşmemizde ilimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve yapılabilecek çalışmaları istişare ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği ve ilgileri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilimizin tarım alanındaki çalışmaları ve ihtiyaçlarını istişare ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK