AK Parti Bilecik heyeti tarım ve sağlık alanındaki çalışmaları görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Bilecik heyeti tarım ve sağlık alanındaki çalışmaları görüştü

AK Parti Bilecik heyeti tarım ve sağlık alanındaki çalışmaları görüştü
07.03.2026 06:11  Güncelleme: 06:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik heyeti, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile sağlık ve tarım konularında verimli toplantılar gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik heyeti, Bilecik genelinde tarım ve sağlık alanındaki çalışmalar için önemli görüşmeler yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç ile bir araya geldi. Görüşmede Bilecik'in sağlık alanındaki ihtiyaçları ve yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı, tarım alanındaki projeler ve destekler değerlendirildi. Yapılan istişareler sonucunda verimli bir görüşme gerçekleştirildi. AK Parti heyeti, toplantıda hem il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hem de tarım alanında yapılacak çalışmalara dair planları ele aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Görüşmemizde ilimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve yapılabilecek çalışmaları istişare ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği ve ilgileri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilimizin tarım alanındaki çalışmaları ve ihtiyaçlarını istişare ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Bilecik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik heyeti tarım ve sağlık alanındaki çalışmaları görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 07:07:30. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Bilecik heyeti tarım ve sağlık alanındaki çalışmaları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.