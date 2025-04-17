AK Parti Bilecik\'te İl Yürütme Toplantısı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı haftalık İl Yürütme Toplantısı gerçekleşti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkalığında düzenlenen toplantıya, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Başkanı Volkan Demiröz de katıldı. İl Başkanı Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Partimizin güçlü teşkilatıyla güzel yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK